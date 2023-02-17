Пьяный житель Коми оговорил таксиста за отказ везти по адресу

Автор фотографии: Оберемченко Николай

В селе Объячево пьяный мужчина поднял по тревоге спасателей и полицию. Мужчина позвонил в аварийно-спасательный отряд и рассказал, что его якобы переехал таксист, а он сам сломал ногу.

Прибывшие на указанное мужчиной место спасатели и сотрудники МВД выяснили, что никакой аварии и не было. Нетрезвый сельчанин таким образом пытался наказать таксиста, который отказался вести пьяного клиента по адресу.

За заведомо ложный вызов мужчине придется отвечать по административной статье, добавили в Комитете ГО и ЧС.

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