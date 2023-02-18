Главой фонда капремонта в Коми станет Валентина Чурила

Фото: минстрой Коми

Валентина Чурила прошла конкурс на руководителя фонда капремонта в Коми. В скором времени чиновница избавится от приставки и.о.

Валентина прошла в рамках конкурса тестирование на знание законодательства, а накануне, 17 февраля, собеседование и заключительный этап. Договор с ней на основании рекомендации конкурсной комиссии намерены заключить в скором времени. Предыдущий руководитель Александр Толмачев покинул свой пост 22 декабря, отметили в «БНК».

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