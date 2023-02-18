Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 февраля 2023 10:42

Главой фонда капремонта в Коми станет Валентина Чурила

Она успешно прошла все три этапа конкурса
Источник:kp.ru
Фото: минстрой Коми

Фото: минстрой Коми

Валентина Чурила прошла конкурс на руководителя фонда капремонта в Коми. В скором времени чиновница избавится от приставки и.о.

Валентина прошла в рамках конкурса тестирование на знание законодательства, а накануне, 17 февраля, собеседование и заключительный этап. Договор с ней на основании рекомендации конкурсной комиссии намерены заключить в скором времени. Предыдущий руководитель Александр Толмачев покинул свой пост 22 декабря, отметили в «БНК».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Малышева отказалась от подаренного на передаче «Жить здорово!» коми рыбника (подробнее)