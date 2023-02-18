Между Сыктывкаром и Минеральными Водами намерены запустить авиарейс

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Власти Коми и авиакомпания Red Wings в настоящий момент находятся в стадии переговоров о новых рейсах. Планируется в период с мая по сентябрь 2023 года открыть маршрут перелета Сыктывкар-Минеральные Воды-Сыктывкар.

По предоставленным данным, в настоящий момент на сайте государственных услуг запущен опрос, чтобы понять востребованность маршрута. При принятии решения планируется учесть полученные мнения.

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