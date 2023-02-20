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НовостиОбщество20 февраля 2023 4:45

За сутки на дорогах Коми сгорели два автомобиля

Спасатели МЧС рассказали о ЧП
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В МЧС Коми сообщили, что в течение суток, на прошедших выходных, сгорели два автомобиля. В обоих случая пострадавших и погибших нет.

По предоставленным данным, первое ЧП произошло на Корабельной улице в Сыктывкаре около 8:00. Спасатели прибыли на место в течение четырех минут и потушили в течение десяти. В результате пожара пострадал легковой автомобиль.

Второй случай зарегистрирован в Печорском районе. Информация о ЧП поступила вечером, в 19:16. Как выяснилось, горел грузовой автомобиль на девятом километре дороги «Чикшино – Каджером». Пожар удалось ликвидировать за 21 минуту.

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