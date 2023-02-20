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НовостиОбщество20 февраля 2023 6:15

Врач из Коми предложил принудительно давать витамины местным жителям

Сейчас у людей наблюдается недостаток витаминов
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Директор института физиологии Коми научного центра Евгений Бойко сообщил, что у жителей Коми проблемный витаминный статус. Эксперт предложил принудительную витаминизацию три раза в год – в октябре, феврале и в мае.

По словам Бойко, часть витаминов жители республики получают из своего рациона, особую роль в этом играет качество продуктов, в особенности молочного происхождения.

Так, в пример он привел нулевые годы, когда были проблемы с фальсификатами «молочки». В то время основной дефицит пришелся на витамины А и Е. Сейчас ситуация с этим несколько улучшилась.

В настоящий момент остаются проблемы с витамином В2, в особенности у мужчин 20-35 лет, которые не любят молочную продукцию.

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