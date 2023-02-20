Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 февраля 2023 10:06

В Сыктывкаре новоиспеченная мать подбросила новорожденного ребенка в подъезд

В закутке за лифтом на полу лежал младенец
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Сыктывкаре в подъезде одного из домов города был обнаружен младенец. Ребенок был в конверте и сильно кричал. Оказалось, что под двери к жильцам малыша подкинула его мама, которая жила неподалеку.

О спасении новорожденного рассказали в УФССП России по Республике Коми. На сильный крик ребенка отозвался лейтенант внутренней службы Сергей Митрофанов, именно он нашел младенца лежащим на полу.

Сейчас новорожденный находится в больнице, где за ним ухаживают врачи. Мать ребенка нашли полицейский в тот же день.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре врачи борются за жизнь упавшего с кровати младенца (подробности)