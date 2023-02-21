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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 9:35

В Коми загорелся многоквартирный дом: есть погибший

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении
Источник:kp.ru
Фото: МЧС по Коми

Фото: МЧС по Коми

В Ухте трагически погиб житель поселка Ярега. Мужчина умер во время пожара в жилом многоквартирном доме.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, огонь вспыхнул в доме по улице Нефтяников в шесть вечера, 20 февраля. На момент прибытия пожарных свои дома покинули 15 человек, еще одного человека из пожара вытащили спасатели. Также в помещении был обнаружен труп пожилого мужчины.

- Обнаруженный в ходе тушения пожара мужчина 1956 года рождения был передан бригаде скорой медицинской помощи, впоследствии констатировавшей его смерть. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - рассказали в МЧС.

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