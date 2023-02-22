Опасная и аномальная погода ожидается в Коми

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В ближайшие дни в Коми резко упадет температура воздуха. По данным Гидрометцентра России, столбик термометра опустится на 7-11 градусов ниже климатической нормы.

Синоптики сходятся во мнении, что за окном будет «опасная погода», которая доставит неприятности как жителям регионов России, так и службам городов и районов.

- Очень холодная погода ожидается в нескольких регионах в ближайшие дни. Аномалии ниже 7 градусов - это всегда опасно. 22-23 февраля в Коми, Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Карелии температура будет ниже нормы на 7-11 градусов. Морозы там ожидаются до 20-25 градусов, а в Коми - даже до 27 градусов. В Центральном федеральном округе аномально холодная погода будет повсеместно в этот же период - температура ниже нормы на 7-10 градусов, - цитирцет ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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