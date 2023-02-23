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НовостиОбщество23 февраля 2023 10:31

В Коми установят единую арктическую субсидию в 260 млн рублей на покупку медоборудования

Об этом сообщил Владимир Уйба
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В правительстве Коми в 2023 году намерены направить 260 млн рублей на новое медоборудование и объекты здравоохранения. Средства направят в арктические муниципалитеты – Усинск, Инту, Воркуту, Усть-Цилемский район.

По словам главы администрации Коми Владимира Уйбы, на полученные средства в муниципалитеты поступит новое оборудование и, в частности, в селе Трусово Усть-Цилемского района начнется строительство модульной врачебной амбулатории. Самым крупным и долгожданным приобретением станет аппарат МРТ для Воркутинской больницы, отметил он.

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