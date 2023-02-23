В Коми внедрят новые стандарты оказания медпомощи

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В поликлиниках Коми намерены ввести новые методы оказания медицинской помощи, сообщили в пресс-службе главы республики. Власти намерены внедрить модель, которая будет удобна для пациентов и персонала.

В планах стоит разделение потока посетителей, появление открытой регистратуры, модернизация системы вызовов и приемов. Также власти намерены закупить технику и отремонтировать учреждения. Так, для Кожвинской поликлиники закупили аппарат ФГДС-аппарат, планируется купить новый аппарат УЗИ.

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