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НовостиОбщество23 февраля 2023 11:36

В Коми внедрят новые стандарты оказания медпомощи

Власти намерены модернизировать клиники
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В поликлиниках Коми намерены ввести новые методы оказания медицинской помощи, сообщили в пресс-службе главы республики. Власти намерены внедрить модель, которая будет удобна для пациентов и персонала.

В планах стоит разделение потока посетителей, появление открытой регистратуры, модернизация системы вызовов и приемов. Также власти намерены закупить технику и отремонтировать учреждения. Так, для Кожвинской поликлиники закупили аппарат ФГДС-аппарат, планируется купить новый аппарат УЗИ.

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