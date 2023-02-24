В Коми отец убил своего сына лопатой на охоте

Фото: архив КП

Третий кассационный суд оставил в силе приговор отцу из Печоры, который на охоте убил своего сына. Мужчина забил свою жертву лопатой, а потом застрелил из ружья.

По предоставленной информации, ЧП произошло возле реки Печора, когда отец и сын отправились на охоту. Во время отдыха они повздорили и начали драку, во время которой фигурант уголовного дела схватил лопату и ударил ей сына, после выстрелил три раза из ружья. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Свою вину изначально мужчина признал, а после во время судебного заседания отказался от своих слов, указав, что не целился в сына и не пытался в него попасть. Ижемский районный суд приговорил его к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, после Третий кассационный суд и апелляционное определение Верховного суда оставили приговор в силе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Душа разрывается»: во время СВО погиб молодой уроженец Коми (подробнее)