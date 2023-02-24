Глава Коми посетил находящихся в госпитале участников СВО

Фото: глава Коми

Глава Коми Владимир Уйба 23 февраля поздравил с Днем защитника отечества находящихся в госпитале участников СВО. Руководитель региона принял решение провести с бойцами время в неформальной обстановке за чашкой чая.

Руководитель региона отметил, что сегодня каждый старается защитить страну. Кто-то сражается на передовой, а кто-то в тылу обеспечивает фронт. Он передал военнослужащим низкий поклон и пообещал помогать.

После встречи он также пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и мирной жизни. В ответ его поблагодарили за заботу и поддержку.

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