В Коми прошли конно-спортивные соревнования

Фото: пресс-службе

День защитника Отечества в Ижме отметили конно-спортивными соревнованиями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Соревнования проводятся с 1978 года. Они стали брендом района. Участники соревновались в шести заездах в различных номинациях на дистанции 2,4 километра. Призеров наградили грамотами и денежными сертификатами. Победители вручили топоры-колуны, незаменимые в хозяйстве каждого сельчанина.

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