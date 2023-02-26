Жителям Коми объяснили, как часто ребенок должен посещать уролога

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Дети должны посетить уролога, как минимум, три раза за первые семь лет жизни. Об этом сообщил главный детский специалист-уролог Коми Илья Санников. По его словам, первая встреча с врачом у ребенка происходит еще в роддоме.

— Ребенка сразу после родов осматривает неонатолог. Он оценивает состояние ребенка по множеству параметров, смотрит, как работают все системы организма, в том числе мочевыделительная и половая, смотрит состояние половых органов. При выявлении пороков развития мочевыделительной системы назначается консультация детского уролога и определяется план лечения и дообследования, — объяснил специалист.

Врач отметил, что ребенок должен посетить уролога до года, в три года и в семь лет. Эти возрастные точки обычно совпадают с медосмотрами, которые ребенок должен пройти перед детским садиком и школой. Однако при возникновении вопросов или жалоб прием у врача откладывать не стоит.

— В любом случае до 1 года ребенок должен быть осмотрен детским урологом для исключения урологической патологии. Следующий плановый осмотр в три года, перед детским садом и потом в 7 лет, перед школой. Врач смотрит, как идет развитие малыша, соответствует ли оно его возрасту. Разумеется, если есть какие-то проблемы, тогда к детскому урологу приходят уже с конкретными вопросами, чаще всего, направляет педиатр или детский хирург, — говорит врач.

Санников напомнил, что своевременное выявление и лечение урологической патологии позволяет избежать в будущем проблем с фертильностью и серьезных хронических заболеваний мочевыделительной системы. Кроме того, патологии развития полового члена и яичек у мальчиков сравнительно безболезненно могут быть вылечены на ранних стадиях, а на поздних — требуют долгого и изнурительного лечения, которое может и не дать желаемого эффекта.

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