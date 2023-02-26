На Украине погиб боец из Емвы Александр Галахов

Фото из личного архива

На Украине во время спецоперации погиб ее участник Александр Галахов. О смерти молодого мужчины сообщили в социальных сетях близкие. Известно, что уроженец Коми родом из Емвы.

Гибель мужчины близко к сердцу восприняли многие его земляки, которые оставили десятки сообщений со словами скорби и соболезнований близким Александра.

— Молодой, хороший… Соболезнования семье, пусть спит спокойно, — написала Марина Б.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лучший мужчина»: вдали от дома трагическая смерть настигла жителя Коми (подробности)