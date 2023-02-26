На Украине погиб боец из Емвы Александр Галахов

Фото из личного архива
На Украине во время спецоперации погиб ее участник Александр Галахов. О смерти молодого мужчины сообщили в социальных сетях близкие. Известно, что уроженец Коми родом из Емвы.
Гибель мужчины близко к сердцу восприняли многие его земляки, которые оставили десятки сообщений со словами скорби и соболезнований близким Александра.
— Молодой, хороший… Соболезнования семье, пусть спит спокойно, — написала Марина Б.
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