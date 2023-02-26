Пожарные Коми спасли из горящего дома пенсионера

Фото: МЧС по Коми
В многоквартирном доме в Емве произошел пожар, в котором пострадал пожилой мужчина. Об этом рассказали в МЧС по Коми.
По данным ведомства, огонь вспыхнул в накануне, 25 января, в половине десятого утра в МКД. Экстренно прибывшие на место пожарные спасли из огня двоих человек, одному из них понадобилась медицинская помощь.
- Звеньями газодымозащитной службы были спасены два человека, еще девять эвакуировались самостоятельно. Мужчина 1962 года получил травмы и был передан медицинским работникам, - уточнили в МЧС.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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