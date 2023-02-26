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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 8:18

Пожарные Коми спасли из горящего дома пенсионера

В Емве произошел пожар в жилом доме
Источник:kp.ru
Фото: МЧС по Коми

Фото: МЧС по Коми

В многоквартирном доме в Емве произошел пожар, в котором пострадал пожилой мужчина. Об этом рассказали в МЧС по Коми.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в накануне, 25 января, в половине десятого утра в МКД. Экстренно прибывшие на место пожарные спасли из огня двоих человек, одному из них понадобилась медицинская помощь.

- Звеньями газодымозащитной службы были спасены два человека, еще девять эвакуировались самостоятельно. Мужчина 1962 года получил травмы и был передан медицинским работникам, - уточнили в МЧС.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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