В Коми 27-летний парень сжег венки у Вечного огня

Автор фотографии: Пыхалова Юлия

В Печоре молодой мужчина сжег венки у Вечного огня. Об инциденте рассказали местные жители, которых до глубины души возмутил поступок парня.

— Я просто в полном шоке, что творится в голове у людей. Их даже людьми сложно назвать, — сокрушается печорец.

Оказалось, что вандалом был 27-летний местный житель, у которого за плечами уже есть судимость за наркотики. В послужном списке печорца значатся также обвинения в грабеже и угоне.

Сейчас мужчина задержан. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для злоумышленника.

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