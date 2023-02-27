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НовостиОбщество27 февраля 2023 4:15

В Коми начались поиски пропавшего 9-летнего Артема Шлычкова

Ребенок вышел на прогулку и не вернулся
Источник:kp.ru
Фото: Лиза Алерт в Коми

Фото: Лиза Алерт в Коми

Волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт» в Коми сообщили о пропаже 9-летнего Артема Шлычкова из Печоры. По предоставленным данным, ребенок ушел из дома на прогулку 26 февраля и не вернулся. Сейчас идут активные поиски.

Приметы: рост – 138 см, среднее телосложение, карие глаза, русые волосы.

Был одет: голубая пятнистая куртка, черные джинсы, черные кроссовки, черная шапка

Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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