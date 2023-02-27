Пропавшего в Коми 9-летнего мальчика нашли живым

Фото: архив "КП"
В Печоре всю ночь искали девятилетнего Артема Ш. О его исчезновении сообщила его мама, а затем о масштабных поисках объявили и волонтеры «Лиза Алерт».
Мальчик пропал накануне, 26 февраля. Школьник ушел на прогулку, но так и не вернулся. Обеспокоенная мама ребенка бросила клич в социальных сетях и обратилась к волонтерам. К счастью, юного печорца нашли живым и невредимым.
Все это время, говорят местные жители, ребенок прятался в подъезде. Его нашли горожане, которые поспешили оповестить всех о находке.
— Спасибо всем огромное за поиски. Храни вас Бог, — написала мама пропавшего.
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