Коми заняла 74-е место в рейтинге по безработице

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Коми заняла 74-е место среди российских регионов по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года. Соответствующее исследование провело агентство РИА Новости.

Уровень безработицы в целом по России составил 3,7%. За год этот показатель снизился на 0,6%. Лидирует в рейтинге Ямал. В ЯНАО уровень безработицы составил 1,6%. На Камчатке, занявшей второе место, этот показатель достигал 1,9%. Замыкает тройку лидеров ХМАО. Уровень безработицы в Югре составил 2%.

Что же касается Коми, то республика заняла 74-е место. Уровень безработицы в республике составил 6,5%. За год этот показатель снизился на 0,9%. На то, чтобы найти работу, жителю в среднем требуется 7,8 месяца. В Коми самый высокий уровень безработицы как по Северо-Западному федеральному округу, так и среди соседей.

Наибольший уровень безработицы среди российских регионов оказался в Ингушетии. Там этот показатель достигал 28,4%. В пятерку с конца также вошли Алтай (10,4%), Чечня (11%), Дагестан (11,6%) и Северная Осетия (11,9%). В рейтинг не вошли четыре новых российских региона.

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