Жителей Сыктывкара возмутило жестокое обращение с оленем во время Масленицы

Скриншот видео

В Сыктывкаре заняли на видео жестокое обращение с оленем. Инцидент произошел на выходных во время празднования Масленицы.

На кадрах ролика видно, как мужчина тянет уставшее животное и пытается заставить его встать, однако олень не поддается. После сыктывкарец решил обойти животное сзади и пнуть его.

По данному факту начата проверка. Сотрудники правоохранительных органов намерены дать оценку действиям мужчины.

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