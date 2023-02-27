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НовостиОбщество27 февраля 2023 11:00

Жителей Сыктывкара возмутило жестокое обращение с оленем во время Масленицы

В Сыктывкаре на видео сняли издевательства над оленем
Источник:kp.ru
Скриншот видео

Скриншот видео

В Сыктывкаре заняли на видео жестокое обращение с оленем. Инцидент произошел на выходных во время празднования Масленицы.

На кадрах ролика видно, как мужчина тянет уставшее животное и пытается заставить его встать, однако олень не поддается. После сыктывкарец решил обойти животное сзади и пнуть его.

По данному факту начата проверка. Сотрудники правоохранительных органов намерены дать оценку действиям мужчины.

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