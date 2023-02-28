В Коми стоимость проезда временно снизится на 7 рублей

Фото: архив "КП"

С 1 марта в Коми снизится стоимость проезда на автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе «Комиавтотранса». Уточняется, что предложение будет временным.

Так, при оплате поездку картой «Мир» любого банка со счета будет списано на семь рублей меньше. Важно, чтобы карта была загружена в смартфон.

- Предложение будет действовать с 1 марта по 30 июня 2023 года. Оно распространяется на проезд во всех автобусах региона, в том числе, на межмуниципальных маршрутах, - уточнили в организации.

Чтобы проехать со скидкой в 7 рублей, карту «Мир» предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платёжных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).

- Общественный транспорт входит у жителей республики в топ-5 самых популярных категорий оплат картами «Мир». За прошлый год число платежей национальными картами в транспорте превысило 2 миллиона. Надеюсь, многие жители региона смогут сэкономить на проезде и по достоинству оценить удобство оплаты проезда смартфоном, - сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платёжной системы «Мир».

«Мы рады вновь начать сотрудничество с платёжной системой «Мир». В 2019 году подобная акция показала отличные результаты. Сейчас размер скидки увеличен, и мы рассчитываем, что для многих жителей Коми это станет дополнительным стимулом начать пользоваться общественным транспортом», – отметил Дмитрий Чепурнов, врио генерального директора АО «Комиавтотранс».

С полными правилами предоставления скидки от российской платёжной системы можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Информацию о подключении карты «Мир» к мобильным Pay-сервисам можно найти на сайте www.mironline.ru или обратившись в банк, выпустивший карту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изменен порядок компенсации расходов при переезде для жителей Крайнего Севера Коми (подробности)