В Коми хотят упразднить поселок

Фото: Нина Юшкова

В Княжпогостском районе планируют упразднить поселок Седъюдор, подчиненный сельскому поселению Мещура. Соответствующий законопроект внесен в Госсовет Коми.

Седъюдор основали в 40-х годах прошлого века. Он находится на левом берегу реки Едвы в 120 километрах от Емвы. Еще в 2012 году поселок признали неперспективным, а спустя год – закрывающимся. Всем жителям предоставили выплаты на строительство жилья. B 2014-2019 годах строился дом для переселенцев. Им дали квартиры в доме на улице Дзержинского в Емве.

На данный момент жилищный фонд Седъюдора ветхий и представляет собой деревянные дома с печным отоплением. Жилфонд находится в муниципальной собственности поселения и не обслуживается управляющими компаниями. Производственная сфера отсутствует, нет ни одного градообразующего предприятия. Социальная инфраструктура не развивается. В настоящее время в поселении не функционирует библиотека, отсутствуют учреждения дошкольного и школьного образования. Полностью отсутствует регулярное медицинское обслуживание населения. Ближайший фельдшерско-акушерский пункт расположен в Мещуре. В поселке нет торговых объектов. Люди, приезжающие летом в поселок, самостоятельно закупают и подвозят продукты питания. На территории поселения отсутствуют лесные участки, пригодные для заготовки дров. Отсутствуют рабочие места для неработающего населения.

По данным на 1 февраля 2022 года акты рождения в Седъюдоре не зарегистрированы. С учетом смертности отсутствует статистический рост численности населения. Транспортное сообщение с Мещурой отсутствует. Местное население, приезжающее в летний период, добирается от Мещуры, используя наемные средства передвижения

Между Емвой до Седъюдором есть две водные преграды, которые преодолеваются с помощью понтонных мостов. Весной (в апреле-мае) они не используются. Весной и осенью на участке автодороги Седъюдор — Мещура — Емва устанавливается бездорожье протяженностью 52 километра.

По данным администрации Мещуры, зарегистрированных граждан в Седъюдоре нет. Но там есть земельные участки, которые находятся в собственности жителей Ухты и Сыктывкара. После упразднения населенного пункта жилые дома и земельные участки останутся в собственности владельцев.

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