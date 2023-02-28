Мошенники выманили у пенсионеров из Коми 1,6 млн рублей

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В прокуратуре Коми утвердили обвинительное заключение в отношении двоих 20-летних уроженцев Челябинска. Злоумышленники выманили у семерых пожилых жителей республики 1,6 млн рублей.

В ведомстве сообщили, что фигуранты уголовного дела входили в состав организованной преступной группы, которые похищали денежные средства у пожилых людей, сообщая им по телефону о ДТП, которые якобы произошли с их родственниками. Также они заявляли о необходимости передать через курьеров деньги, которые нужны для лечения потерпевших.

Во время расследования обвиняемые вернули потерпевших 1,1 млн рублей. Дело будут рассматривать в Сыктывкарском городском суде.

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