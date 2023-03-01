Владимир Путин наградил ряд жителей Коми

Фото: архив КП

Президент России Владимир Путин распорядился наградить ряд жителей республики. По предоставленным данным, медали, звания и благодарности получили четыре человека.

В честности, медаль Луки Крымского вручены заведующему отделением Республиканской инфекционной больницы Ивану Глух и главной медсестре Ирине Сидорчук.

Благодарность объявлена руководителю Коми республиканского агропромышленного техникума имени Оплеснина Светлане Савиновой.

Звание заслуженного шахтера Российской Федерации присвоено оператору по добыче газа и нефти предприятия «Яреганефть» Алексею Белкину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми сообщения о смертельно опасных духах оказались фейком (подробнее)