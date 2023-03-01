В Сыктывкаре таксист напал с ножом на пьяного пассажира

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В Сыктывкаре 52-летнего таксиста признали виновным в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 8 января прошлого года. Таксист вез пьяного пассажира, и тот отказался оплачивать поездку. Между мужчинами возник конфликт. Таксист схватил нож и несколько раз ранил клиента. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Таксиста приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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