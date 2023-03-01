Основным источником дохода большинства жителей Коми является зарплата

Фото: pexels.com

В Коми большинство жителей республики живут на зарплату. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской переписи наслеления-2020.

В результате опроса респондентами выступили тысяча человек, 428 из которых заявили, что основной доход у них заработная плата. На втором месте оказался вариант ответа «живу на пенсию» (311 опрошенных).

Также в качестве дохода граждане указали льготы и компенсации, стипендии, а также доход от предпринимательской деятельности.

Всего пять человек из тысячи опрошенных в качестве источника средств к существованию используют пособие по безработице или сбережения, дивиденды, проценты. Интересно, что один гражданин из тысячи живет за счет сданного в аренду имущества.

Что касается районов республики, в Усинске меньше всего используют другие источники для существования, помимо зарплаты, пенсии и иждивения, чего нельзя сказать об Усть-Цилемском и Троицко-Печорском районах.

В Сыктывкаре, Вуктыле, Воркуте и Усинске горожане в основном живут на заработные платы, меньше пользуются поддержкой со стороны других лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми изменились сроки выплаты пособия на детей до 1,5 лет работающим родителям (подробности)