В Коми на карантин по ОРВИ закрыли два детских сада

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В Коми из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли два детсада. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, ограничения введены в дошкольных учреждениях Сысольского и Усть-Цилемского районов республики.

Также частичные меры в детсадах были приняты в Усинске и Устье-Куломском районе.

— Частично закрыты на карантин пять групп в четырех детсадах в Усинске, а также в Сысольском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах, — уточнили в Роспотребнадзоре Коми.

Кроме того, закрыты 16 классов в 11 школах в Сыктывкаре, Печоре, Корткеросском, Княжпогостском, Сысольском, и Усть-Цилемском районах. Количество обучающихся, заболевших ОРВИ, по последним данным, составляет 10 353 человека, педагогов – 200 человек.

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