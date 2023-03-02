Стало известно, сколько стоит подготовиться к ЕГЭ в Сыктывкаре

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Названа сумма, которую тратят родители сыктывкарских школьников, чтобы подготовить детей к ЕГЭ. По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в неделю эта сумма равна 3 700 рублей.
Наиболее востребованными репетиторами являются традиционно преподаватели по русскому языку и математике. Также в топ-6 вошли предметники по английскому языку, физике, химии и обществознанию.
Родители девятиклассников тратят на частные уроки в среднем по 3 200 рублей в неделю, родители учеников 10 и 11 класса — в среднем по 3 700 рублей.
Добавим, что дополнительные занятия с репетиторами оплачивает своему ребенку 31% родителей учеников 7—8 классов. Будущие выпускники работают с частными преподавателями гораздо чаще: о том, что у ребенка есть репетитор, рассказали 49% родителей 9-классников и 45% родителей 10—11-классников.
Ученикам 7—8 класса особенно часто нанимают педагогов по английскому, алгебре и геометрии, а также русскому языку. Детям этого возраста репетиторы, как правило, помогают либо повысить успеваемость и сделать домашние задания, либо выполнить школьные проекты и подготовиться к олимпиадам. В среднем на репетиторов для ученика 7—8 класса родители тратят по 2 500 рублей в неделю.
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