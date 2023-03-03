В лобовом столкновении в Ухте пострадали два человека

Фото: архив "КП"

В Ухте произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Об аварии рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, на участке автодороги Ухта-Дальний 39-летняя женщина за рулем ВАЗ-2115 выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с Daewoo Nexia под управлением 25-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадали пассажир автомашины Daewoo Nexia 1985 года рождения и автовладелица ВАЗ-2115.

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