В Сыктывкаре эвакуировали посетителей ТРЦ «Парма» из-за пожара

Фото: МЧС по Коми

В Сыктывкаре загорелся ТРЦ «Парма». По словам очевидцев, из торгового центра экстренно вывели всех посетителей.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, спасатели получили сообщение о том, что сработала пожарная сигнализация. Выяснилось, что загорелась подсобка на -1 этаже.

- Прибывшими на место экстренными службами совместно с администрацией объекта в первостепенном порядке была организована эвакуация людей. Системы автоматической противопожарной защиты сработали в штатном режиме, - говорится в сообщении МЧС.

Пострадавших людей нет. В настоящий момент горение ликвидировано на площади 1,5 м.кв. Причины возникновения пожара устанавливаются дознавателями Госпожнадзора, заключили в ведомстве.

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