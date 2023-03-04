Из-за аварии на магистральном кабеле связи север Коми остался без интернета

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В Коми произошла крупная авария, лишившая весь север республики связи, интернета и телевидения. Как сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком», на участке магистрального кабеля связи между Ухтой и Печорой в 12 км от города Сосногорск произошел сбой.

В результате аварии жители Печоры, Ухты, Воркуты, Усинска, Ижмы и Усть-Цильмы остались на время без сообщения. Проблемы с интернетом решили накануне, 3 марта.

– Причина аварии – работы, проводимые на газопроводе в точке пересечения с железнодорожным полотном, под которым проходит и линия связи. Аварийные бригады прибыли на место в 15:15, – сообщили в компании.

С момента получения аварийного сигнала включены все резервные линии, поэтому телефония в Коми работает во всех районах, а системы передачи данных доступны для стратегически важных служб и предприятий, которые отвечают за жизнеобеспечение своих районов, в том числе МЧС, МВД, финансовые предприятия, объекты энергетики и здравоохранения.

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