Жителей Коми ждет сокращенная рабочая неделя

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В Роструде напомнили о грядущей сокращенной рабочей неделе. Жители Коми в честь 8 марта отдохнут на следующей неделе три дня. Международный женский день поделит рабочую неделю на два коротких отрезка.

Так, 6 и 7 марта будут рабочими, причем вторник будет сокращенным днем, так как предшествует празднику. Затем жители республики уйдут на однодневный выходной и с новыми силами вернутся к своим обязанностям.

Всего в марте жителей Коми ждут девять выходных дней.

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