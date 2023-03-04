Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 марта 2023 8:47

Жителей Коми ждет сокращенная рабочая неделя

Об этом напомнил Роструд
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Роструде напомнили о грядущей сокращенной рабочей неделе. Жители Коми в честь 8 марта отдохнут на следующей неделе три дня. Международный женский день поделит рабочую неделю на два коротких отрезка.

Так, 6 и 7 марта будут рабочими, причем вторник будет сокращенным днем, так как предшествует празднику. Затем жители республики уйдут на однодневный выходной и с новыми силами вернутся к своим обязанностям.

Всего в марте жителей Коми ждут девять выходных дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как жители Коми будут отдыхать в 2023 году (подробности)