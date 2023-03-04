Жительница Коми отсудила у врачей полмиллиона рублей за смерть мужа

Фото: архив "КП"

В Ухте из-за недостаточного лечения умер местный житель. Его жена подала в суд на медиков, заявив, что именно из-за них она стала вдовой, а ее дочь осталась без отца.

По словам ухтинки, ее муж сильно заболел: болело горло, было тяжело дышать, напал сильный кашель и держалась температура. Прибывшая на вызов скорая не увидела причин для госпитализации, однако состояние мужчины становилось все хуже.

Тогда супруга решила вызвать врача на дом, но по телефону ей сказали, что на такие симптомы медики не приходят и лучше прийти на прием к врачу самостоятельно.

Через несколько часов муж ухтинки сообщил, что не может дышать. Женщина сразу же вызвала скорую. К несчастью, мужчина скончался в машине скорой помощи от удушья.

Ухтинка обратилась, что взыскать компенсацию за моральный вред. Изначально женщина просила три миллиона рублей. Такую сумму истец запросил из-за того, что ей необходимо растить несовершеннолетнюю дочь.

Судебно-медицинская экспертиза выявила недостатки в лечении умершего мужчины. Но эксперты пришли к выводу, что прямой причинно-следственной связи между недостатками оказания медицинской помощи пациенту и наступлением его смерти не имеется.

Суд решил выполнить требования ухтинки частично, взыскав в пользу нее 500 тысяч рублей.

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