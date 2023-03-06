Коми заняла 13 место в рейтинге доступности бензина среди регионов России

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Стало известно, сколько бензина могут купить жители Коми на чистую зарплату. По данным исследования РИА-Рейтинг, на доход жителя республики можно купить 1 300 литров горючего. По этому показателю регион занимает 13 строчку среди субъектов России.

— Объем АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в месяц, составляет 1 300 л. Цена этой марки бензина — 44,74 рубля за литр (на января 2023 года). За год стоимость упала на 7,3%, — говорится в исследовании.

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в январе 2023 года можно купить на Крайнем Севере и в Москве, меньше всего — в республиках Северного Кавказа. Если рассматривать цену топлива, в лидеры выходит Чукотский автономный округ — один литр АИ-92 здесь стоит 63 рубля. Самый дешевый бензин — в Ямало-Ненецком автономном округе — 41,88 рубля.

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