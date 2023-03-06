Житель Коми убил трех оленей

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В Усть-Цильме мужчина украл и убил тоже оленей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По данным ведомства, 28-летний молодой человек заметил у деревни Серегово Щелья трех отбившихся от стада оленей. Мужчина вечером вернулся за оружием, подстрелил пасущихся животных и забрал туши себе, где разделал их. Ущерб хозяйству был оценен в 107 тысяч рублей.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства – гильзы и биологические останки животных в лесном массиве. В ходе проведения осмотра по месту проживания фигуранта полицейскими изъято гладкоствольное ружье, патроны, мешки с мясом.

Дознавателями ОМВД России по Усть-Цилемскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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