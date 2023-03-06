Жителям Коми обещают 25 тысяч рублей за название и дизайн транспортной карты

Фото: АО «Комиавтотранс

В Коми жители республики могут поучаствовать в дизайне транспортной карты и дать ей название. Победитель конкурса может получить 25 тысяч рублей, сообщили в АО «Комиавтотранс».

- В мае этого года транспортной карте предприятия исполняется пять лет. К этой дате приурочена организация конкурса, целью которого является обретение транспортной картой собственного уникального названия и привлекательного дизайна, - добавили в компании.

Сейчас карту украшает вид на Маньпупунёр, однако он не передает специфику самого Сыктывкара, поэтому жителей Коми приглашают принять участие в разработке нового дизайна.

В конкурсе могут принять участие, как физические, так и юридические лица, а также авторские коллективы. От одного участника принимается не более трёх работ в формате JPEG, PNG или BMP.

Приём заявок и макетов продлится до 2 апреля включительно посредством e-mail: art@komiavtotrans.ru. Жюри, в которое вошли общественники, представители администрации Сыктывкара и преподаватели вузов региона, выберет победителя 9 апреля.

Эксперты будут оценивать уникальность, оригинальность, глубину проработки идеи, логическую связь между предложенным названием и дизайном.

Ознакомиться подробнее с положением о Конкурсе и рядом других важных документов, а также скачать шаблон карты для макетирования можно по ссылке https://clck.ru/33hSTu.

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