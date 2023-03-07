В ПФР Коми предупредили о мошенниках

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В пресс-службе Социального фонда России по Коми (ПФР) предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности. В ПФР рассказали об уловках, которыми пользуются мошенники.

В фонде сообщили, что сотрудники никогда не просят называть личные данные, не просят номер СНИЛС, данные паспорта, банковской карты, пароль от личного кабинета. Если неизвестные звонят или приходят с такими вопросами, то это, вероятнее всего, мошенники.

Также злоумышленники предлагают прибавку к пенсии, юридическую помощь и перерасчет выплат. Иногда они просят сверку данных для перечисления пособий. В сообщении также указано, что специалисты фонда не ходят по домам. Все услуги можно получить через портал госуслуг и причем всегда бесплатно.

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