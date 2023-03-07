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НовостиОбщество7 марта 2023 6:15

В администрации главы Коми произошел ряд кадровых перестановок

Вакантными остались сразу два места
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В администрации администрации главы Коми освободились сразу два места. По имеющимся данным, свое место покинули главы управления по борьбе с коррупцией и контроля и протокола. В частности, из управления по борьбе с коррупцией уволилась возглавлявшая его Александра Кириченко. В связи с выходом на пенсию ушла Ирина Корнеева, руководившая управлением контроля и протокола, сообщили в «БНК».

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