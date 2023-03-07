Сыктывкарские ярмарки выходного дня возобновят свою работу

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре возобновят ярмарки выходного дня. Мэрия города опубликовала график их работы.

Так, ярмарки будут проходить каждую субботу вплоть до 29 апреля. Торговые палатки откроются в 8 утра и закроются три часа дня.

- Традиционным местом проведения станет стоянка ПАО «Ростелеком» от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической. В связи с этим в указанные дни стоянка будет недоступна для парковки автотранспорта, - уточнили в мэрии.

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