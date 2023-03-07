В Коми чаще всего заболевают ОРВИ младенцы

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В Коми озвучены свежие данные по заболеваемости ОРВИ и гриппу. Так, эпидпорог, по информации Роспотребнадзора, в республике превышен всего на 2,5%.

Отмечается, что за минувшую неделю отмечено 10,9 тысяч заболевших, половина из которых – дети. Чаще всего заражаются инфекцией младенцы и дошкольники.

– За прошедшую неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 10 967 человек, в том числе 5 636 детей. Интенсивный показатель заболеваемости – 135,6 на 10 тысяч населения. Показатели заболеваемости по возрастным группам следующие: дети от 0 до 2 лет – 595,6; дети от 3 до 6 лет – 400,9; дети 7-14 лет – 296,3; взрослые – 81,2, – рассказали в ведомстве.

Также в Коми за неделю, с 27 февраля по 5 марта, зарегистрировано 532 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (снижение на 4,8% за неделю).

По данным Управления Роспотребнадзора по Коми, интенсивный показатель заболеваемости – 65,8 на 100 тысяч населения против 69,1 за восьмую неделю года.

Наибольшие значения показателя заболеваемости отмечаются в возрастных группах населения: дети до года (показатель 108,6); учащиеся 15-17 лет (показатель 63,6); взрослые 50-64 года (показатель 70,5), лица 65 лет и старше (показатель 125,1).

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