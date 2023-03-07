В Коми открыли памятную мемориальную доску в честь погибшего в зоне СВО бойца

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

На фасаде здания школы №39 в Воркуте отрыли памятную мемориальную доску в честь военнослужащего Рустама Хинальского, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Хинальский ранее учился в этой школе. Он был младшим сержантом. В октябре ценой собственной жизни Хинальский остановил наступление войск ВСУ. Таким образом военнослужащий обеспечил перегруппировку ВС РФ для последующих действий. Его посмертно наградили Орденом Мужества.

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