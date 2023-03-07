Почти три часа в день женщины в Коми тратят на красоту

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Стало известно, сколько в среднем тратят - времени и денег - женщины в Коми на красоту. По данным Комистата, на уход за собой жительницы республики в день тратят почти три часа.

- Личная гигиена и уход за собой ежедневно занимают у женщин 2 часа 53 минуты, или 12% суточного времени, - говорится в исследовании аналитиков.

На средства гигиены, косметику, уход жительницы Коми тратят более двух тысяч рублей в месяц, а в год - 25 тысяч рублей. Самая большая статья расходов - уход за телом, на второй строчке - волосы.

В ежемесячное наблюдение за потребительскими ценами включены товары и услуги по уходу за кожей лица и тела, волосами, декоративная косметика и парфюмерия. В 2022 г. гель для душа стоил 187 рублей за единицу товара, дезодорант – 158 рублей, крем для лица – 513 рублей, крем для рук – 133 рубля, шампунь – 190 рублей, краска для волос – 229 рублей, стрижка модельная – 690 рублей, маникюр – 507 рублей, тушь – 574 рубля, туалетная вода – 4303 рубля.

В итоге на уход за собой женщины расходовали в месяц в среднем 2,1 тысячи рублей, или 3% от среднемесячной заработной платы. Из них на уход за телом – 1,4 тысячи рублей, за волосами – 0,6 тысячи рублей. За 2022 г. среднестатистическая женщина потратила на красоту 25 тысяч рублей.

Если включить в расходы занятия спортом (карту в фитнес-клуб) и массаж (10 сеансов в год), то затраты в пересчете на месяц увеличатся в 3 раза. Клубная фитнес-карта на месяц стоит в среднем 3590 рублей, один сеанс массажа – 436 рублей. Дешевле будет, если покупать абонемент в бассейн, который обходится в 1766 рублей за 8 посещений.

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