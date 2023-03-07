В Коми количество выданных сертификатов на маткапитал превысило 80 тысяч

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В Коми выдали более 80 тысяч сертификатов на маткапитал. Такие данные в канун 8 марта озвучили в СФР республики.

По данным фонда, самой популярной услугой, на которую семья тратит капитал, это улучшение жилищных условий. На втором месте - обучение ребенка.

Напомним, чтобы семьи не тратили время на оформление сертификата, Социальный фонд России выдает документ в проактивном (беззаявительном) порядке. Это означает, что после рождения ребенка сертификат оформляется автоматически и поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Таким образом, семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим документом.

Заявление о распоряжении материнским капиталом на обучение ребенка можно подать онлайн через портал госуслуг, а также лично в любой клиентской службе Социального фонда России или в МФЦ «Мои документы».

Напомним, что с 1 февраля 2023 года материнский капитал проиндексирован на 11,9%.Так, материнский капитал на первого ребенка теперь составляет 586,9 тысяч рублей, на второго ребенка – 775,6 тысяч рублей.

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