«Был отзывчивым и светлым»: жителя Коми настигла трагическая гибель вдали от дома

Фото из личного архива

В ходе боевых действий в зоне СВО погиб сыктывкарец Максим Распутин. О гибели молодого мужчины сообщили его близкие в соцсетях. По их словам, житель Коми ушел на спецоперацию добровольцем.

Погиб Максима Распутин еще в январе, однако о его смерти стало известно лишь недавно. Все, кто знал сыктывкарца, говорят о нем лишь хорошее.

- Человеком с большой буквы. Отзывчивый, добрый, скромный, трудолюбивый, человек с открытой душой, справедливый. Покойся с миром, - написали близкие.

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