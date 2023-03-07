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НовостиОбщество7 марта 2023 14:03

«Был отзывчивым и светлым»: жителя Коми настигла трагическая гибель вдали от дома

В ходе СВО погиб уроженец Сыктывкара Максим Распутин
Источник:kp.ru
Фото из личного архива

Фото из личного архива

В ходе боевых действий в зоне СВО погиб сыктывкарец Максим Распутин. О гибели молодого мужчины сообщили его близкие в соцсетях. По их словам, житель Коми ушел на спецоперацию добровольцем.

Погиб Максима Распутин еще в январе, однако о его смерти стало известно лишь недавно. Все, кто знал сыктывкарца, говорят о нем лишь хорошее.

- Человеком с большой буквы. Отзывчивый, добрый, скромный, трудолюбивый, человек с открытой душой, справедливый. Покойся с миром, - написали близкие.

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