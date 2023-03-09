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НовостиОбщество9 марта 2023 6:15

За неделю в городе Коми поймали более 100 нарушителей на дорогах

В ГИБДД опубликовали итоги рейдов в Ухте
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми сообщили результаты рейдов, которые прошли в Ухте в период с 27 февраля по 5 марта. По предоставленной информации, всего за семь дней составили 103 административных протокола.

Поводом стали нарушения в тонировке стекол. Во время рейда за неделю 17 человек получили требования об их устранении. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила и отметили, что за нарушение предусмотрено наказание.

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