Стало известно, как жители Коми отдохнут в мае

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Мини-каникулы ожидают жителей Коми в мае. О них напоминает Роструд.

По данным ведомства, жители республики отдохнут с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. При этом сокращенных дней перед праздником не будет. Но в Роструде уточнили, что сделать рабочий день короче может сам работодатель, по своему желанию.

- Если работник трудится 40 часов в неделю, то предпраздничные пятницы 28 апреля и 5 мая он отработает 8 часов. Дело в том, что в 2023 году правительством России установлено три дня, когда перед праздниками можно работать на час меньше - это 22 февраля, 7 марта и 3 ноября, - объяснили в ведомстве.

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