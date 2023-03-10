В Коми студента университета осудили за призывы к экстремизму

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В Коми студента одного из высших учебных заведений республики признали причастным к размещению в интернете призывов к экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела является сторонником неонацистской идеологии. На своей странице в социальных сетях он в свое время размещал тексты с призывом к экстремизму в отношении правоохранителей и отдельных наций. Суд признал его виновным и присудил один год условного лишения свободы с запретом администрировать сайты в течение года.

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