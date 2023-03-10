Жители Коми помогли ученым найти краснокнижную водоросль

Фото: commons.wikimedia.org

Жители Усть-Цилемского района помогли ученым найти краснокнижную водоросль. Об этом сообщил заместитель директора центра по ООПТ Святослав Борискин.

В Коми появится электронная версия Красной книги. Ее создадут на базе геопортала Коми. Электронная Красная книга будет содержать информацию о местоположении вида, его фотографии и различные сведения. На портале будет действовать фильтрация.

Борискин отметил, что жители Усть-Цилемского района не раз в своих сетях видели черные шарики. Люди предполагали, что это некое загрязнение. Однако оказалось, что на самом деле это водоросль. Ее исследовали в Институте биологии.

– Теперь у нас есть сведения о местоположении ностока сливовидного, – отметил Борискин.

Замдиректора отметил, что ранее эту водоросль в Усть-Цилемском районе не встречали, передает БНК.

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