В Коми 34-летний мужчина открыл стрельбу и ранил трехлетнюю дочь

Фото: архив "КП"

В Усть-Куломском районе Коми на больничной койке оказалась трехлетняя девочка. Малышка получила огнестрельное ранение.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, стрельбу в своем доме открыл 34-летний, ранее судимый, житель посёлка Нижняя Воч. Мужчина выстрелил из оружия в дверь, за которой находилась его дочь. Известно, что в момент ЧП отец ребенка был пьян.

— Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что ранее неоднократно судимый местный житель 1988 г.р., после конфликта с сожительницей, находясь на веранде своего дома, в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел из незарегистрированного двуствольного охотничьего ружья по двери жилой комнаты. В момент выстрела за дверью находилась его трехлетняя дочь, которая была госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом: подкожное ранение различных частей тела дробью, — уточнили в МВД.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Оружие и боеприпасы к нему изъяты.

По факту инцидента собран материал проверки, который направлен в следственные органы для принятия решения в соответствии с законодательством.

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